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      Забув задекларувати 4,7 мільярда гривень: ексдепутату Дзензерському повідомили про підозру

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      Денис Дзензерський / oligarh.media

      НАБУ повідомило про підозру колишньому депутату VIII скликання від "Народного фронту" Денису Дзензерському через недекларування 4,7 мільярда гривень.

      Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан не задекларував свої невиконані фінансові зобов'язання перед банками. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

      До теми: Депутат Дзензерський володіє величезним бізнесом в Росії і веде активну торгівлю на сотні млн

      У НАБУ відзначили, що оскільки на момент вчинення процесуальної дії він був відсутній за місцем свого проживання, письмове повідомлення про підозру відправили поштою та електронним листом.

      Детективи вели розслідування щодо Дзензерського з січня 2017 року.

      Колишній нардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що підозру вручили Денису Дзензерському.

      Читайте також: Через дії нардепа українські вкладники банку ВТБ не можуть отримати свої гроші

      Що відомо про ексдепутата Дзензерського?Він був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності у парламенті.

      Тіньова бізнес імперія Дениса Дзензерського здійснює активну торгівлю з Російською Федерацією на сотні мільйонів, а підприємство ВАТ "Курські акумулятори", що належить політику, є офіційним постачальником Міністерства оборони РФ. Це випливає з матеріалів слідчих САП і НАБУ, що потрапили до рук журналістів у 2018 році.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики НАБУ САП е-декларування Народний фронт
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