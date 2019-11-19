Забув задекларувати 4,7 мільярда гривень: ексдепутату Дзензерському повідомили про підозру

НАБУ повідомило про підозру колишньому депутату VIII скликання від "Народного фронту" Денису Дзензерському через недекларування 4,7 мільярда гривень.

Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан не задекларував свої невиконані фінансові зобов'язання перед банками. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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У НАБУ відзначили, що оскільки на момент вчинення процесуальної дії він був відсутній за місцем свого проживання, письмове повідомлення про підозру відправили поштою та електронним листом.

Детективи вели розслідування щодо Дзензерського з січня 2017 року.

Колишній нардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що підозру вручили Денису Дзензерському.

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Що відомо про ексдепутата Дзензерського?Він був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності у парламенті.



Тіньова бізнес імперія Дениса Дзензерського здійснює активну торгівлю з Російською Федерацією на сотні мільйонів, а підприємство ВАТ "Курські акумулятори", що належить політику, є офіційним постачальником Міністерства оборони РФ. Це випливає з матеріалів слідчих САП і НАБУ, що потрапили до рук журналістів у 2018 році.