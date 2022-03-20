Не обошлось на шабаше и без выступления главы Кремля. По крайней мере, по официальной версии.

Заметьте Гитлер собрал свою секту, – Алан Бадоев прошелся по артистах, которые пели за Путина в Лужниках

Впоследствии Совет Федерации России обнародовал видео с "Лужников". Вот только что-то пошло не так, и комментарии не выключили. Люди воспользовались случаем, чтобы высказать свое мнение.

В комментариях пишут о лжи Кремля и советуют россиянам забрать тела своих военных и убраться вон из Украины.

Совет Федерации России выложил видео с "Лужников" и поплатился: смотрите видео