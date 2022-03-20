Не обійшлося на шабаші й без виступу очільника Кремля. Принаймні, за офіційною версією.

Зауважте Гітлер зібрав свою секту, – Алан Бадоєв пройшовся по артистах, які співали за Путіна на Лужниках

Згодом рада федерації Росії оприлюднила відео з "Лужників". От тільки щось пішло не так, й коментарі не вимкнули. Люди скористалися нагодою, аби висловити свою думку.

У коментарях пишуть про брехню Кремля та радять росіянам забрати тіла своїх військових й забиратися геть з України.

Рада федерації Росії виклала відео з "Лужників" і поплатилася: дивіться відео