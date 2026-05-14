Читатели 24 Канала могут сами настроить свои рекомендации в Google: как это сделать

24 Канал интегрировал кнопку "Сохранить в избранные источники", которая позволяет настроить свою персональную ленту новостей так, чтобы чаще видеть материалы от конкретного медиа в Google Discover и Google News.

Почему это полезно для читателя

Сегодня большинство из нас потребляет новости через алгоритмические ленты – Google Discover, Google News. То есть новости, которые вам предлагает лента на смартфоне или браузере. И именно алгоритмы решают, что показать пользователю первыми.

Когда читатель добавляет медиа в preferred sources, Google получает сигнал, что контент этого издания для него важен и интересен. В результате система начинает чаще рекомендовать новости именно этого источника. Сохранить в избранные источники Google это что-то вроде подписки на медиа внутри экосистемы Google без отдельного приложения или push-уведомлений.

Видеть больше новостей от проверенного медиа.

Быстрее получать важные обновления.

Формировать ленту без случайного кликбейта.

Получать больше материалов на темы, которые вас интересуют.

Как добавить 24 Канал в избранные источники Google?

Во время скролла и чтения любых материалов на сайте внутри публикации можно заметить специальный виджет, который предлагает добавить сайт в избранные источники. Для этого нужно нажать на кнопку "Добавить".

Далее вас перебрасывает в отдельное окно, где нужно убедиться, что у вас стоит галочка напротив сайта 24 Канал.

Все – теперь 24 Канал у вас в избранных источниках, поэтому вы будете видеть наши новости чаще. Также, нажав на "Ваши источники", можно просмотреть список ваших избранных источников в Google.

Почему это важный инструмент для современных медиа

Изменения в Google уже прямо влияют на мировые медиа. По данным Press Gazette, глобальный Google-трафик для издателей в 2025 году упал в среднем на треть, а переходы с Google Discover еще на 21% в годовом измерении.

Таким образом, Google постепенно превращает поиск с классической выдачи на персонализированную ленту контента. У Search Engine Journal добавляют, что компания уже масштабирует Google Discover на десктопы, что еще больше усиливает роль рекомендаций и preferred sources для медиа.

В течение следующих трех лет медиа могут потерять еще около 43% поискового трафика через AI-функции и изменение способа потребления контента, по оценке Reuters Institute. На этом фоне для медиа все более важными становятся прямые сигналы лояльности аудитории, в частности подписки, возвращение читателей и добавление изданий в preferred sources.