24 Канал запускает летнюю стажировку

Этим летом стартует стажировка от команды 24 Канала. Участников первого потока ждут не только теоретические знания и ценные советы, но и короткие практические части, чтобы лучше понять модули.

Главный редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк рассказывает, что ежегодно накануне лета в редакции была одна и та же картинка: десятки студентов стучались во все двери, чтобы увидеть работу медиа изнутри и наконец почувствовать, что же оно такое быть журналистом. Однако без практического опыта обучения в университете точно не будет достаточно для того, чтобы начать свой путь в медиа.

Именно поэтому мы с командой решили, что готовы приоткрыть завесу нашей редакционной жизни, процессов и рассказать будущим коллегам, как работать с контентом в различных его проявлениях. Будем говорить и о новостной журналистике, и об аналитике, расследования, о соцсетях, создание контента в TikTok, о YouTube и телевидении. Мы уверены, что после короткой стажировки и "прикосновения" к каждой из сфер студент сможет понять, чем именно хочет заниматься в редакциях в будущем,

– добавляет Анастасия.

Заполнить заявку, нажав здесь. Результаты отбора будут объявлены в начале июня в нашем телеграмм канале.

Какой будет программа стажировки?

Программа стажировки будет предусматривать 6 модулей, где участников будут ждать информативные лекции в комфортном темпе: от 2 до 4 в неделю, продолжительностью до 2 часов каждая.

Мы хотим, чтобы во время стажировки стажер узнал обо всех тонкостях процесса создания новостного контента. Поэтому во время лекций планируем уделить большое внимание различным форматам, как интервью, расследование, военная журналистика и создание социальных спецпроектов.

Конечно, не обойдем техническую составляющую и поговорим о том, что такое SEO, как с ним работать и почему оно важно в ежедневной работе редакции. Также мы активно используем в ежедневной работе ИИ, но не чтобы со временем заменить журналиста и стереть эту профессию, а наоборот, для облегчения работы. Все для того, чтобы было больше времени и пространства на креатив и материалы, которые действительно имеют значение.

Соцсети и YouTube сейчас стали не просто неотъемлемой частью нашей жизни, а иногда активно конкурируют со СМИ. Поэтому во время стажировки мы отдельно поговорим о том, как создается там контент и в чем его специфика.

Как подать заявку на стажировку от 24 Канала?

Подать заявку могут не только студенты, но и выпускники ВУЗов. Также мы рассмотрим заявки от всех, кто интересуется журналистикой и хочет лучше понять, как работает медиа изнутри.