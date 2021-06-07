Возможная встреча команд России и Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу не повлечет напряжение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кстати "Россиян колбасит": как реагируют соцсети на новую форму сборной Украины

"Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между россиянами и украинцами", – сказал Песков.

Реакция Кремля на форму

По словам Пескова, он не знает, направляла ли российская сторона запрос из-за формы в УЕФА. При этом чиновник резко прокомментировал форму. Его спросили, собирается ли Россия нанести любую символику на свою форму.

Зачем нам рисовать? У нас все есть,

– сказал Песков.

Обратите внимание! В УЕФА уже сообщили: футболка сборной Украины на Евро-2020 утверждена в соответствии с правилами.

Что этому предшествовало