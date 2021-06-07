Можлива зустріч команд Росії та України в плей-офф чемпіонату Європи з футболу не спричинить напругу. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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"Спорт є спорт. Нам потрібно бути вище того, щоб розпалювати якусь ненависть між росіянами і українцями", – сказав Пєсков.

Реакція Кремля на форму

За словами Пєскова, він не знає, чи російська сторона направляла запит через форму в УЄФА. При цьому чиновник різко прокоментував форму. Його запитали, чи збирається Росія наносити будь-яку символіку на свою форму.

Навіщо нам намалювати? У нас все є,

– сказав Пєсков.

Зверніть увагу! В УЄФА вже повідомили: футболка національної збірної України на Євро-2020 затверджена відповідно до правил.

Що цьому передувало