Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал земельную реформу в Украине и заявил, что не видит необходимости в приватизации земель. Украинский рынок он назвал ошибкой и порождением нелегального бизнеса.

Веками в Беларуси, по его словам, сельское хозяйство было визитной карточкой страны. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БелТА.

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Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст,

– подчеркнул Александр Лукашенко.

Земельный закон Лукашенко назвал "чужой ошибкой". "Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?"– констатировал он.

Отметим. Законопроект 2178-10 об открытии рынка земли в Украине Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 31 марта 2020 года. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов. Уже с 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.