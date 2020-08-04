Зачем нам чужие ошибки: Лукашенко раскритиковал открытие рынка земли в Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал земельную реформу в Украине и заявил, что не видит необходимости в приватизации земель. Украинский рынок он назвал ошибкой и порождением нелегального бизнеса.
Веками в Беларуси, по его словам, сельское хозяйство было визитной карточкой страны. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БелТА.
Узнайте В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст,
– подчеркнул Александр Лукашенко.
Земельный закон Лукашенко назвал "чужой ошибкой". "Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?"– констатировал он.