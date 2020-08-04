Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував земельну реформу в Україні і заявив, що не бачить необхідності в приватизації земель. Український ринок він назвав помилкою і породженням нелегального бізнесу.

Століттями для Білорусі, за його словами, сільське господарство було візитною карткою країни. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні білоруському народу і Національним зборам, передає БелТА.

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Ми будемо використовувати різні варіанти, але ніколи не підемо на приватизацію земель сільськогосподарського призначення. В цьому просто немає ніякої необхідності. Будь-якому охочому пропонується оренда. Іди працюй. А різати землю на шматки і роздавати окремим ділкам за безцінь ніхто не дасть, – підкреслив Олександр Лукашенко.

Земельний закон далі Лукашенко назвав "чужою помилкою". "Навіщо нам повторювати чужі помилки, породжувати нелегальний ринок землі і ростити кримінал?" – констатував він.