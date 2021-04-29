Верховная Рада может рассмотреть законопроект о расширении разрешения для полиции на использование электрошокеров. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что он вполне обоснован.

Мотивирует это в частности меньшим вредом, который наносит шокер по сравнению с другими спецсредствами. Впрочем, депутат от "Голоса" Александра Устинова считает, что этим законом "Аваков хочет развести депутатов".

Обратите внимание Рада хочет проголосовать за шокеры для полиции без разрешения комитета, – Устинова

В чем необходимость использовать электрошокеры

Как отметил Геращенко, электрошокеры использует полиция США и больше 100 стран мира. По его словам, саму запись в закон внесли еще в 2015 году, но некоторые депутаты его задерживали.

Что касается административных нарушений, шокер предлагается использовать в том случае, если человека остановили за правонарушение, и он нападает на полицейского или оказывает физическое сопротивление,

– объяснил заместитель Авакова.

Он также добавил, что Верховная Рада не запрещает выносить законопроекты, у которых есть негативные выводы в комитете. Поэтому он считает, что в правительстве его поддержат.

О вероятных протестах

Кроме этого, Геращенко заверил, что информация о том, что готовятся митинги или протесты, на которых будут использовать эти шокеры, – абсолютная ложь.

"Шокер – средство индивидуального действия, на митингах, где сотни или тысячи людей – полная чушь. Он нужен, чтобы задерживать правонарушителей и безопаснее, чем дубинки", – заверил заместитель главы МВД.

Шокеры закупили за 33 миллиона

Есть информация о закупке на 33 миллиона гривен 200 шокеров и батареек к ним по 65 тысяч. Геращенко объяснил, что цена вполне обоснована за такие американские принадлежности и это "вполне конкурентная закупка".

"Мы закупили именно те шокеры, которые используют на улицах Нью-Йорка, чтобы не было манипуляций. Они гарантируют безопасное использование", – сказал Геращенко.

Что говорят в "Голосе" о законопроекте

Между тем народный депутат от "Голоса" Александра Устинова в эфире 24 канала сообщила, что законопроект об электрошокерах был провален комитетом, его отправили на доработку автору.

Как он появился в сессионном зале – никто объяснить не может. Это фактически плевок в лицо решению комитета,

– сказала она.

И добавила, что фракции не будут голосовать за соответствующий законопроект. Поэтому, вся ответственность будет лежать на "Слуге народа". Геращенко же считает, что нардеп просто "манипулирует".

"Давид Арахамия делает вид, будто он не знал, что проект отклонили, и говорит, что его нужно поддерживать. Я хочу надеяться, что в "Слуге народа" найдется достаточное количество вменяемых депутатов, которые не поддержат решение использовать электрошокеры против людей во время административного ареста", – подытожила она.

Геращенко и Устимова о законопроекте относительно шокеров для полиции: смотрите видео 24 канала

Что известно о шокерах для полиции