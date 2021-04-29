Верховна Рада може розглянути законопроєкт про розширення дозволу для поліції на використання електрошокерів. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що він цілком обґрунтований.

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Мотивує це зокрема меншою шкодою, яку завдає шокер у порівнянні з іншими спецзасобами. Утім депутатка від "Голосу" Олександра Устінова вважає, що цим законом "Аваков хоче розвести депутатів".

Зверніть увагу Рада хоче проголосувати за шокери для поліції без дозволу комітету, – Устінова

У чому необхідність використовувати електрошокери

Як наголосив Геращенко, електрошокери використовує поліція США й понад 100 країн світу. За його словами, сам запис до закону внесли ще у 2015 році, але деякі депутати його затримували.

Щодо адміністративних порушень, шокер пропонується використовувати в тому випадку, якщо людину зупинили за правопорушення і вона нападає на поліцейського або чинить фізичний опір,

– пояснив заступник Авакова.

Він також додав, що Верховна Рада не забороняє виносити законопроєкти, у яких є негативні висновки в комітеті. Тому він вважає, що в уряді його підтримають.

Про ймовірні протести

Крім цього, Геращенко запевнив, що інформація про те, що готуються мітинги чи протести, на яких будуть використовувати ці шокери – абсолютна брехня.

"Шокер – засіб індивідуальної дії, на мітингах, де сотні чи тисячі людей його використання – цілковита дурня. Він потрібен, щоби затримувати правопорушників і безпечніший, ніж дубинки", – запевнив заступник глави МВС.

Шокери закупили за 33 мільйони

Є інформація про закупівлю на 33 мільйони гривень за 200 шокерів та батарейки до них по 65 тисяч. Геращенко пояснив, що ціна цілком обґрунтована за таке американське приладдя й це "цілком конкурентна закупівля".

"Ми закупили саме ті шокери, які використовують на вулицях Нью-Йорка, щоби не було маніпуляцій. Вони гарантують безпечне використання", – сказав Геращенко.

Що кажуть в "Голосі" про законопроєкт

Натомість народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова в ефірі 24 каналу повідомила, що законопроєкт про електрошокери був провалений комітетом, його відправили на доопрацювання автору.

Як він з'явився в сесійній залі – ніхто пояснити не може. Це фактично плювок в обличчя рішенню комітету,

– сказала вона.

І додала, що позафракційні фракції не голосуватимуть за відповідний законопроєкт. Тож, уся відповідальність лежатиме на "Слузі народу". Геращенко ж вважає, що нардепка просто "маніпулює".

"Давид Арахамія вдає, ніби він не знав, що проєкт відхилили й говорить, що його потрібно підтримувати. Я хочу сподіватись, що в "Слузі народу" знайдеться достатня кількість притомних депутатів, які не підтримають рішення використовувати електрошокери проти людей під час адміністративного арешту", – підсумувала вона.

Геращенко та Устімова про законопроєкт щодо шокерів для поліції: дивіться відео 24 каналу

Що відомо про шокери для поліції