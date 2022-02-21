Путин хочет примерить овечью шкуру

Всеобщее возбуждение "ах, этот Путин такой страшный, он сейчас всех съест" – важный компонент путинского плана. Все реагируют ожидаемым образом – ужасаются.

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Грозность Путина в глазах мирового сообщества растет не по дням, а по часам.

Зачем это делается, в общем, понятно. Если не уважают – пусть хотя бы боятся.

К тому же, когда все от тебя "ждали кровопролитиев", а ты только "чижика съел", то, глядишь, обойдется без серьезных санкций.

О важном Кремль знает, кто проиграет в этой войне



Максимум, на что пойдет Путин, – это на очередное обострение на Донбассе / Фото Gety Images

Живые декорации

Но как же жалко несчастных жителей Донбасса, которые должны быть пешками в этой циничной геополитической игре. И злополучных солдат, чьих-то детей, которых неделями морозят черт знает в каких условиях, тоже жалко.

Не забывайте! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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