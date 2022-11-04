Ведь у кремлевского диктатора нет предела совести, наглости и цинизма. Правда, он будет обречен на бойкот и унижение. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

Подоляк предположил, поедет ли Путин на G20 и какой будет позиция Китая на саммите

Зачем Путину саммит

Гудков отмечает, что у Путина – катастрофическая изоляция. "Ему нужно кого-то увидеть, хоть кого-то за рукав поймать, хоть кому-то на ушко что-то шепнуть. Хотя бы новоизбранному президенту Бразилии", – сказал оппозиционер.

С кем-то ему нужно поговорить. Он уже президента Гвинеи-Бисау просит передать Зеленскому предложение России.

– отмечает Гудков.

Интересно, добавляет он, что Путин хочет посадить Украину за стол переговоров, чтобы поторговать с украинцами их украинскими территориями.

"Если он туда и полетит, то только за одним – по пропаганде, что он крутой мачо, его все приглашают, никакой международной изоляции нет, у России есть куча союзников, и это все благодаря его неутомимой работе и выдающимся интеллектуальным и моральным качествам", – объясняет оппозиционер.

Заодно, считает Гудков, он попытается у кого-то что-то выторговать и кого-то убедить. Но непонятно, на кого он рассчитывает. Ведь члены этой двадцатки давно определились в своем отношении к этой войне, за редким исключением – Китай и Индия.

"Я бы на его месте не летел, потому что миллионы людей спрашивают, будет ли сбит его самолет", – подчеркивает Гудков.

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Может ли Путин отправить двойника

Российский оппозиционер отмечает, что на G20 Путин будет в изоляции, все его будут сторониться, никто не захочет с ним общаться. "Никто не захочет с ним фотографироваться, потому что с такими козлами не фотографируются", — подчеркнул он.

Поэтому если он туда и улетит, то будет обречен на унижение и бойкот. Но он может это сделать. "Конечно же, двойник не полетит. Нет таких отвратительных двойников, как Путин. Невозможно сыграть столь много лицемерия, злобы и фарисейства,

– утверждает Гудков.

Если он и полетит – то лично. Однако, уверяет Гудков, Путину этого делать не стоит.

"Я бы вообще советовал "двадцатке" отклонить свое приглашение. Это человек, начавший самую большую войну в мире, теперь угрожает всем ядерным оружием. С чего его туда приглашать? Для чего?", — подытожил Геннадий Гудков.