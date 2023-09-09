Так называемая "вторая армия мира" испытывает серьезные проблемы с личным составом и техникой. Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

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Пытаются латать дыры

Россия уже аккумулировала свой максимум – это 110 тысячная группировка войск, которая находится на Лимано – Купянском направлении. Оккупанты продолжают поставки, но им этого мало.

У них явно не хватает личного состава,

– заметил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.

Россияне используют в штурмовых отрядах даже связистов, обычно находящихся на третьей линии обороны. Они совершенно не предназначены для ведения боев такого типа. Из этого можно делать выводы, что у оккупантов серьезно возникает проблема с людьми и техникой. Враг пытается латать дыры, перебрасывая подразделения с места на место, привлекая резервы, военные компании.

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Людей заставляют принудительно переходить в ЧВК, ведь за них не нужно отвечать перед российским народом. Сейчас появляется большое количество новых военных компаний, однако у них не налажено взаимодействие между собой.

"Слаженность оставляет желать лучшего, но пусть так и продолжают", – сказал Евлаш.

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Российские "ноу-хау"

Враг все чаще применяет разные образцы старого вооружения, например, 60-летние БПМ-1. Хотя у так называемой "второй армии мира" такая техника должна быть давно списана и утилизирована.

Также россияне делают разные "ноу-хау" – ставят на МТ-ЛБ корабельные пушки, которые имеют низкую эффективность. Там ведь нет стабилизации и кучности огня, что не позволяет эффективно вести боевые действия.

"Это больше выглядит как посмешище, чем представляет какую-то угрозу. Броуновское движение постоянно происходит", – добавил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.

Броуновский движение – неупорядоченное, хаотическое движение.

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