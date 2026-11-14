Корвет "Гетман Иван Выговский" готовят к выходу в море: нужны ли Украине такие корабли

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, безусловно, Украине нужны собственные корветы. Есть задачи, которые можно выполнять только на таких кораблях.

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Почему Украине недостаточно малого флота?

Как подчеркнул Грабский, малые катера способны эффективно действовать только в прибрежной зоне. Для надежного сопровождения кораблей в открытом море необходимы полноценные боевые единицы с дальнобойной противовоздушной обороной.

Гражданские суда не могут самостоятельно размещать средства ПВО, поскольку это мгновенно сделает их военными целями для врага. Именно поэтому задачи по обеспечению безопасности торговых маршрутов должны выполнять военные корабли, в частности корвет "Иван Выговский", строительство которого завершается в Турции.

Для конвоирования кораблей, для сопровождения, для защиты гражданских судов, обеспечивающих экспорт Украины, нужны именно такие корабли, как корветы. Они предназначены в первую очередь для сопровождения– подчеркнул Грабский.

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Почему Украине нужны собственные корветы: смотрите видео 24 Канала

Грабский признал, что новые украинские корветы станут приоритетной целью для российских оккупантов. Поэтому государству уже сейчас необходимо позаботиться о защите кораблей и обустройстве специальных укрытий и ангаров.

Ранее сообщалось, что Украина совместно с партнерами разрабатывает проекты сопровождения судов в Черном море с помощью дронов для защиты экспорта от ракет и беспилотников.