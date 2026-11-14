Корвет "Гетьман Іван Виговський" готують до виходу в море: чи потрібні Україні такі кораблі

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, безперечно, Україні потрібні власні корвети. Є завдання, які можна виконувати лише на таких кораблях.

Adv

популярні відео

Чому Україні недостатньо малого флоту?

Як наголосив Грабський, малі катери здатні ефективно діяти лише в прибережній зоні. Для надійного супроводу кораблів у відкритому морі необхідні повноцінні бойові одиниці з далекобійною протиповітряною обороною.

Цивільні судна не можуть самостійно розміщувати засоби ППО, оскільки це миттєво зробить їх військовими цілями для ворога. Саме тому завдання з безпеки торговельних маршрутів мають виконувати військові кораблі, зокрема корвет "Іван Виговський", якого завершують будувати в Туреччині.

Для конвоювання кораблів, для супроводу, для захисту кораблів цивільних, які забезпечують експорт України, потрібні саме такі кораблі, як корвети. Вони призначені для супроводу в першу чергу– підкреслив Грабський.

Реклама

Чому Україні потрібні власні корвети: дивіться відео 24 Каналу

Грабський визнав, що нові українські корвети будуть пріоритетною ціллю для російських окупантів. Через це державі вже зараз необхідно подбати про захист кораблів та облаштування спеціальних укриттів і ангарів.

Раніше повідомлялося, що Україна разом із партнерами опрацьовує проєкти супроводу суден у Чорному морі за допомогою дронів для захисту експорту від ракет і безпілотників.