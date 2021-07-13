И политика Германии не поменяется радикально с ее уходом. Поэтому визит в Берлин был важен с точки зрения донесения наших позиций и нашего беспокойства и по "Норд-стрим-2", и стагнации в переговорах в Нормандском формате.

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Наша позиция доносится не только до Меркель (чье влияние в значительной мере сохранится и после ее ухода), но и до коллективного немецкого руководства, в том числе и до возможного преемника фрау Меркель.

Знакомство и установление рабочих контактов с господином Армином Лашетом (нынешним главой ХДС) было одной из задач в рамках этого визита.

Визит Зеленского к Меркель важен по нескольким причинам / Фото 24 канал

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Во-вторых, визит президента Зеленского состоялся перед поездкой канцлера ФРГ в Вашингтон, куда затем отправится и президент Украины.

Поэтому фактически переговоры и по Донбассу, и по "Норд-стрим-2" проходят в рамках треугольника Украина-Германия-США. В условиях стагнации Нормандского формата, это хороший способ влиять на переговорный процесс.