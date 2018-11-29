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      Зачем нам математика? Киевским подросткам презентовали книгу украинского писателя

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      Кузько Кузякин презентував книгу "#Щотакематематика"
      Кузько Кузякин презентував книгу "#Щотакематематика"

      По опросам и итогам ВНО математика для украинских школьников – наука сложная. Но сами они говорят – не в сложности проблема, а в отсутствии интереса. Математика – это, мол, скучно и не имеет отношения к реальной жизни. Именно с этим утверждением пытался поспорить Кузько Кузякин, автор книги "#Щотакематематика", которую презентовали в Киеве.

      Презентация состоялась в Центральной библиотеке имени Шевченко для детей. Начали с на первый взгляд простого вопроса – зачем математика вообще нужна? 

      Данила, ученик шестого класса, предложил несколько вариантов: "Например, дроби нужны, чтобы делить пиццу, а еще математика нужна, чтобы считать деньги". Другой шестиклассник, Руслан, добавляет: "Математика нужна, чтобы посчитать сколько что весит, сколько километров осталось, чтобы куда-то дойти, сколько раз надо повторить какое-то действие". Их старшая коллега Вероника предлагает более широкий ответ: "Очень часто в школе возникает этот вопрос - зачем нам эта математика? Вот многие хотят стать, например, программистами, и зарабатывать много денег, и считают, что математика им для этого не нужна. Но программистом без знаний математики не стать, да и вообще иметь хорошую профессию совсем не зная математики невозможно. Даже в бытовой жизни без нее не обойтись. Вот написано “скидка 30%”, а сколько это? И никто в школе этого не объясняет. Если бы в школе сразу говорили, как эти знания можно применить на практике – учить ее было бы гораздо интереснее".

      Кроме школьников на презентацию, организованную IT-компанией Lucky Labs, проектами ЛакіБукс и БараБука, а также Малой академией наук, пришли и школьные учителя, заинтересованные разнообразить собственные уроки. Именно этот вопрос – как заинтересовать математикой, они чаще всего задавали во время мероприятия.

      Я не думаю, что математика может быть легкой для всех, потому что она объективно
      наука сложная. Школа должна учить преодолевать трудности, преодолевать их, потому
      что это интересно, чтобы ребенок чувствовал, что он справился с чем-то сложным и
      получил от этого удовольствие
      – рассказывает свой подход учительница математики Ирина Осипова.

      С ней соглашается и автор книги Дмитрий Кузьменко (именно так зовут Кузька Кузякина в обычной жизни).

      "Математика – единственная наука, которая полностью, абсолютно, совершенно абстрактна. В физике или химии можно показать опыты, в гуманитарных увлечь историями. Главное назначение математики непрактично. Можно решать какие-то вещи, которые вообще не имеют отношения к тому, что ребенок знает о реальном мире. Поэтому дети легко теряют интерес к этой науке. Именно поэтому в математике самое главное – как преподавать ее. Книга "#Щотакематематика" призвана показать, что под всем тем, что дети изучают в школе есть более глубокое основание, более интересное, что в математике есть свои истории и драмы. Я создавал эту книгу, чтобы показать, что заниматься математикой интересно. Что это главная и единственная мотивация, ради которой стоит заниматься математикой, только потому, что это очень интересно", – рассказывает Дмитрий

      Его книга “#Щотакематематика" вышла в издательстве "Талант" с помощью проекта ЛакіБукс. Проект уже подарил книгу 120 библиотеками Востока и Юга Украины, как и прошлые свои издания. А вскоре почитать ее можно будет в большинстве библиотек страны – издание прошло в список государственных закупок для обновления фондов библиотек.

      Теги: Новости Украины Книги
      Источник: 24 канал
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