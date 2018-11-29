20:42
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Навіщо нам математика? Київським підліткам презентували книгу українського письменника

      675 Читать новость на русском
      Кузько Кузякин презентував книгу "#Щотакематематика"
      Кузько Кузякин презентував книгу "#Щотакематематика"

      За опитуваннями і підсумками ЗНО математика для українських школярів – наука складна. Та самі вони кажуть – не у складності проблема, а у відсутності інтересу. Математика – це, мовляв, нудно і не має відношення до реального життя. Саме із цим твердженням намагався посперечатися Кузько Кузякин – автор книги "#Щотакематематика", яку презентували у Києві.

      Презентація відбулась у Центральній бібліотеці імені Шевченка для дітей. Розпочали на ній із на перший погляд простого питання – навіщо ця математика взагалі потрібна?

      Данило, учень шостого класу, запропонував кілька варіантів: "Наприклад, дроби потрібні, аби ділити піцу, а ще математика потрібна, аби рахувати гроші". Інший шестикласник, Руслан, додає: "Математика потрібна, аби порахувати скільки щось важить, скільки кілометрів залишилось, аби кудись дійти, скільки разів треба повторити якусь дію". Їх старша колега Вероніка пропонує більш широку відповідь: "Дуже часто у школі виникає це питання – навіщо нам ця математика? От багато хто хоче стати, наприклад, програмістом, і заробляти багато грошей, і вважає, що математика їм для цього не потрібна. Та програмістом без знань математики не стати, та і взагалі мати гарну професію, зовсім не знаючи математики, неможливо. Навіть, у побутовому житті без неї не обійтися. От написано – знижка 30%, а скільки це? Та ніхто у школі цього не пояснює. Якби у школі одразу казали, як ці знання може примінити на практиці – вчити її було б значно цікавіше".

      Окрім школярів на презентацію, організовану IT-компанією Lucky Labs, проектами ЛакіБукс та БараБука і Малою академією наук, завітали і шкільні вчителі, зацікавлені урізноманітнити власні уроки. Саме це питання - як зацікавити математикою, вони найчастіше задавали під час заходу.

      Я не думаю, що математика може бути легкою для всіх, бо вона об’єктивно наука складна. Та школа має вчити долати труднощі, долати їх, бо це цікаво, аби дитина відчувала, що вона впоралась із чимось складним і отримала від цього задоволення,
      – розповідає свій підхід вчителька математики Ірина Осипова.

      З нею погоджується і автор книги Дмитро Кузьменко (саме так звуть Кузька Кузякіна у житті).

      "Математика – єдина наука, яка повністю, абсолютно, цілком абстрактна. У фізиці чи хімії можна показати досліди, у гуманітарних захопити історіями. Головне призначення математики – непрактичне. Можно розв’язувати якісь речі, які взагалі не мають стосунку до того, що дитина знає про реальний світ. Тому діти легко втрачають інтерес до неї. Саме тому у математиці найголовніше – як викладати її. Книга "#Щотакематематика" саме покликана показати, що під усім тим, що діти вивчають у школі є глибше підґрунтя, цікавіше, що у математиці є свої історії і драми. Я створював цю книгу, аби показати, що займатись математикою цікаво. Що це головна і єдина мотивація, заради якої варто займатись математикою, тільки тому, що це дуже цікаво", – розповідає Дмитро.

      Його книга "#Щотакематематика" вийшла у видавництві "Талант" за допомогою проекту ЛакіБукс. Проект вже подарував книгу 120 бібліотеками Сходу і Півдня України, як і минулі свої видання. Та скоро почитати її можна буде у більшості бібліотек країни, бо видання пройшло у список державних закупівель для оновлення фондів бібліотек.

      Теги: Новини України Книги
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      сьогодні , 20:23 Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      Євгенія Мазур 14729
      Конфлікт у Азовському морі: що відбувається на портах Маріуполя та Бердянська
      сьогодні , 19:02 Конфлікт у Азовському морі: що відбувається на портах Маріуполя та Бердянська
      2188
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Россия готовится к новому пакету санкций
      сьогодні , 17:01 Россия готовится к новому пакету санкций
      Злой Одессит 1790
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 1926
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Секс-скандал із співробітником Нацполіції отримав продовження: у справі затримали політтехнолога
       сьогодні , 17:48
      У Криму можуть заборонити Українську православну церкву, — Філарет
       14 березня 2014 , 09:21
      Збірна України провела тренування в Києві – Шовковський вже брав участь у тренувальному процесі
       3 вересня , 19:29
      Шевченко розповів про підготовку збірної України до матчів Ліги націй
       3 вересня , 21:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук