Навіщо нам математика? Київським підліткам презентували книгу українського письменника

За опитуваннями і підсумками ЗНО математика для українських школярів – наука складна. Та самі вони кажуть – не у складності проблема, а у відсутності інтересу. Математика – це, мовляв, нудно і не має відношення до реального життя. Саме із цим твердженням намагався посперечатися Кузько Кузякин – автор книги "#Щотакематематика", яку презентували у Києві.

Презентація відбулась у Центральній бібліотеці імені Шевченка для дітей. Розпочали на ній із на перший погляд простого питання – навіщо ця математика взагалі потрібна?

Данило, учень шостого класу, запропонував кілька варіантів: "Наприклад, дроби потрібні, аби ділити піцу, а ще математика потрібна, аби рахувати гроші". Інший шестикласник, Руслан, додає: "Математика потрібна, аби порахувати скільки щось важить, скільки кілометрів залишилось, аби кудись дійти, скільки разів треба повторити якусь дію". Їх старша колега Вероніка пропонує більш широку відповідь: "Дуже часто у школі виникає це питання – навіщо нам ця математика? От багато хто хоче стати, наприклад, програмістом, і заробляти багато грошей, і вважає, що математика їм для цього не потрібна. Та програмістом без знань математики не стати, та і взагалі мати гарну професію, зовсім не знаючи математики, неможливо. Навіть, у побутовому житті без неї не обійтися. От написано – знижка 30%, а скільки це? Та ніхто у школі цього не пояснює. Якби у школі одразу казали, як ці знання може примінити на практиці – вчити її було б значно цікавіше".

Окрім школярів на презентацію, організовану IT-компанією Lucky Labs, проектами ЛакіБукс та БараБука і Малою академією наук, завітали і шкільні вчителі, зацікавлені урізноманітнити власні уроки. Саме це питання - як зацікавити математикою, вони найчастіше задавали під час заходу.

Я не думаю, що математика може бути легкою для всіх, бо вона об’єктивно наука складна. Та школа має вчити долати труднощі, долати їх, бо це цікаво, аби дитина відчувала, що вона впоралась із чимось складним і отримала від цього задоволення,

– розповідає свій підхід вчителька математики Ірина Осипова.

З нею погоджується і автор книги Дмитро Кузьменко (саме так звуть Кузька Кузякіна у житті).

"Математика – єдина наука, яка повністю, абсолютно, цілком абстрактна. У фізиці чи хімії можна показати досліди, у гуманітарних захопити історіями. Головне призначення математики – непрактичне. Можно розв’язувати якісь речі, які взагалі не мають стосунку до того, що дитина знає про реальний світ. Тому діти легко втрачають інтерес до неї. Саме тому у математиці найголовніше – як викладати її. Книга "#Щотакематематика" саме покликана показати, що під усім тим, що діти вивчають у школі є глибше підґрунтя, цікавіше, що у математиці є свої історії і драми. Я створював цю книгу, аби показати, що займатись математикою цікаво. Що це головна і єдина мотивація, заради якої варто займатись математикою, тільки тому, що це дуже цікаво", – розповідає Дмитро.

Його книга "#Щотакематематика" вийшла у видавництві "Талант" за допомогою проекту ЛакіБукс. Проект вже подарував книгу 120 бібліотеками Сходу і Півдня України, як і минулі свої видання. Та скоро почитати її можна буде у більшості бібліотек країни, бо видання пройшло у список державних закупівель для оновлення фондів бібліотек.