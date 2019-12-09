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      Зачем нужен еще один закон о снятии неприкосновенности с депутатов

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      Дмитрий Разумков – председатель ВРУ / informator.ua

      В Конституцию Украины изменения об отмене неприкосновенности народных избранников уже внесли. А вскоре Рада примет закон об остальных нюансах окончательного лишения депутатов неприкосновенности.

      Об этом напомнил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером 8 декабря.

      К теме:  Снятие депутатской неприкосновенности: как изменится судьба "слуг народа"

      Депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление. Однако необходимо привести в соответствие другие законы для того, чтобы более эффективно это работало,
      – подчеркнул Разумков.

      Спикер Совета пояснил, что уже в первом чтении принят (3 декабря) законопроект с регистрационным номером 2237:

      • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

      Разумков пообещал, что с принятием этого закона в целом затягивать не будут.

      Зачем нужен закон 2237

      Закон внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

      Эти изменения исключат из Кодекса нормы о депутатской неприкосновенности, по которым сложно было начать досудебное расследование в отношении народного депутата, его задерживать, избирать меру пресечения и тому подобное.

      • Дополнительные полномочия по делам, где будут фигурировать депутаты, получит Генеральный прокурор.

      Именно глава ГПУ будет иметь возможность начать уголовное производство, где вероятным фигурантом является народный депутат.

      Также ходатайство о разрешении на задержание, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата Украины, должны быть поддержаны генеральным прокурором. 

      • В УПК внесут норму о подсудности депутатов Высшему антикоррупционному суду, если дело будет касаться его компетенции.

      Изменения в закон "О статусе народного депутата Украины"

      Этими изменениями предусмотрены особенности юридической ответственности народного депутата.

      • Говорится о том, что народные депутаты не будут нести юридическую ответственность за результаты своего голосования или свои высказывания в парламенте (кроме ответственности за оскорбление или клевету).

      Также по Регламенту Верховной Рады закон исключит нормы внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности, задержание или арест.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховная Рада Дмитрий Разумков Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Конституция ГПУ Снятие неприкосновенности
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