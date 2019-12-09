Зачем нужен еще один закон о снятии неприкосновенности с депутатов
В Конституцию Украины изменения об отмене неприкосновенности народных избранников уже внесли. А вскоре Рада примет закон об остальных нюансах окончательного лишения депутатов неприкосновенности.
Об этом напомнил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером 8 декабря.
К теме: Снятие депутатской неприкосновенности: как изменится судьба "слуг народа"
Депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление. Однако необходимо привести в соответствие другие законы для того, чтобы более эффективно это работало,
– подчеркнул Разумков.
Спикер Совета пояснил, что уже в первом чтении принят (3 декабря) законопроект с регистрационным номером 2237:
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".
Разумков пообещал, что с принятием этого закона в целом затягивать не будут.
Зачем нужен закон 2237
Закон внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины.
Эти изменения исключат из Кодекса нормы о депутатской неприкосновенности, по которым сложно было начать досудебное расследование в отношении народного депутата, его задерживать, избирать меру пресечения и тому подобное.
- Дополнительные полномочия по делам, где будут фигурировать депутаты, получит Генеральный прокурор.
Именно глава ГПУ будет иметь возможность начать уголовное производство, где вероятным фигурантом является народный депутат.
Также ходатайство о разрешении на задержание, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата Украины, должны быть поддержаны генеральным прокурором.
- В УПК внесут норму о подсудности депутатов Высшему антикоррупционному суду, если дело будет касаться его компетенции.
Изменения в закон "О статусе народного депутата Украины"
Этими изменениями предусмотрены особенности юридической ответственности народного депутата.
- Говорится о том, что народные депутаты не будут нести юридическую ответственность за результаты своего голосования или свои высказывания в парламенте (кроме ответственности за оскорбление или клевету).
Также по Регламенту Верховной Рады закон исключит нормы внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности, задержание или арест.