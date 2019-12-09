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      Навіщо потрібен ще один закон про зняття недоторканності з депутатів

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      Дмитро Разумков – голова ВРУ / informator.ua

      До Конституції України зміни про скасування недоторканності народних обранців вже внесли. А невдовзі Рада ухвалить закон щодо решти нюансів остаточного позбавлення депутатів недоторканності.

      Про це нагадав спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна" увечері 8 грудня.

      До теми: Зняття депутатської недоторканності: як зміниться доля "слуг народу"

      Депутатська недоторканність перестала існувати як явище. Однак необхідно привести у відповідність інші закони для того, щоб більш ефективно це працювало,
      – наголосив Разумков.

      Спікер Ради пояснив, що вже в першому читанні ухвалено (3 грудня) законопроєкт з реєстраційним номером 2237:

      • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

      Разумков пообіцяв, що з ухваленням цього закону в цілому затягувати не будуть.

      Навіщо потрібен закон 2237

      Закон внесе зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

      Ці зміни виключать з Кодексу норми щодо депутатської недоторканності, через які складно було почати досудове розслідування щодо народного депутата, його затримувати, обирати запобіжний захід тощо.

      • Додаткові повноваження щодо справ, де фігуруватимуть депутати, отримає Генеральний прокурор.

      Саме очільник ГПУ матиме можливість почати кримінальне провадження, де ймовірним фігурантом є народний депутат.

      Також клопотання про дозвіл на затримання, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України, мають бути підтримані генеральним прокурором. 

      • До КПК внесуть норму про підсудність депутатів Вищому антикорупційному суду, якщо справа стосуватиметься його компетенції.

      Зміни до закону "Про статус народного депутата України"

      Цими змінами передбачено особливості юридичної відповідальності народного депутата.

      • Мовиться про те, що народні депутати не нестимуть юридичної відповідальності за результати свого голосування або свої висловлювання у парламенті (окрім відповідальності за образу чи наклеп).

      Також з Регламенту Верховної Ради закон виключить норми щодо внесення та розгляду парламентом подань про надання згоди на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт.

      Порошенка закидали яйцями під час віча на Майдані: фото, відео
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Верховна Рада Зняття недоторканності ГПУ Конституція Антикорупційний суд
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