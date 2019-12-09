Навіщо потрібен ще один закон про зняття недоторканності з депутатів
До Конституції України зміни про скасування недоторканності народних обранців вже внесли. А невдовзі Рада ухвалить закон щодо решти нюансів остаточного позбавлення депутатів недоторканності.
Про це нагадав спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна" увечері 8 грудня.
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Депутатська недоторканність перестала існувати як явище. Однак необхідно привести у відповідність інші закони для того, щоб більш ефективно це працювало,
– наголосив Разумков.
Спікер Ради пояснив, що вже в першому читанні ухвалено (3 грудня) законопроєкт з реєстраційним номером 2237:
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".
Разумков пообіцяв, що з ухваленням цього закону в цілому затягувати не будуть.
Навіщо потрібен закон 2237
Закон внесе зміни до Кримінального процесуального кодексу України.
Ці зміни виключать з Кодексу норми щодо депутатської недоторканності, через які складно було почати досудове розслідування щодо народного депутата, його затримувати, обирати запобіжний захід тощо.
- Додаткові повноваження щодо справ, де фігуруватимуть депутати, отримає Генеральний прокурор.
Саме очільник ГПУ матиме можливість почати кримінальне провадження, де ймовірним фігурантом є народний депутат.
Також клопотання про дозвіл на затримання, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України, мають бути підтримані генеральним прокурором.
- До КПК внесуть норму про підсудність депутатів Вищому антикорупційному суду, якщо справа стосуватиметься його компетенції.
Зміни до закону "Про статус народного депутата України"
Цими змінами передбачено особливості юридичної відповідальності народного депутата.
- Мовиться про те, що народні депутати не нестимуть юридичної відповідальності за результати свого голосування або свої висловлювання у парламенті (окрім відповідальності за образу чи наклеп).
Також з Регламенту Верховної Ради закон виключить норми щодо внесення та розгляду парламентом подань про надання згоди на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт.