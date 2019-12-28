Зачем Путину железная дорога в Крым: неожиданные ответы экспертов

В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – по Керченскому мосту проложили железную дорогу из Российской Федерации. Однако, нужна ли Владимира Путину железная дорога на полуострову – узнавали журналисты.

Также в выпуске: Как железную дорогу на Керченском мосту воспевали в телевизоре. Выдержит ли мост российские вагоны. Как выглядят российские поезда в Крым. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.