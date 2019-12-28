Зачем Путину железная дорога в Крым: неожиданные ответы экспертов
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – по Керченскому мосту проложили железную дорогу из Российской Федерации. Однако, нужна ли Владимира Путину железная дорога на полуострову – узнавали журналисты.
Также в выпуске:
Как железную дорогу на Керченском мосту воспевали в телевизоре.
Выдержит ли мост российские вагоны.
Как выглядят российские поезда в Крым.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии