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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Зачем Путину железная дорога в Крым: неожиданные ответы экспертов

      Крым.Реалии 531 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – по Керченскому мосту проложили железную дорогу из Российской Федерации. Однако, нужна ли Владимира Путину железная дорога на полуострову – узнавали журналисты.

      Также в выпуске:

      Как железную дорогу на Керченском мосту воспевали в телевизоре.

      Выдержит ли мост российские вагоны.

      Как выглядят российские поезда в Крым.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Крымский мост Крым.Реалии
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