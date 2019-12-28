Навіщо Путіну залізниця до Криму: неочікувані відповіді експертів

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – по Керченському мосту проклали залізницю з Російської Федерації. Однак, чи потрібна Володимира Путіну залізниця до півострова – дізнавались журналісти.

Також у випуску: Як залізницю на Керченському мості оспівували в телевізорі. Чи витримає міст російські вагони. Який вигляд мають російські потяги до Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.