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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Навіщо Путіну залізниця до Криму: неочікувані відповіді експертів

      Крим.Реалії 388 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – по Керченському мосту проклали залізницю з Російської Федерації. Однак, чи потрібна Володимира Путіну залізниця до півострова – дізнавались журналісти.

      Також у випуску:

      Як залізницю на Керченському мості оспівували в телевізорі. 

      Чи витримає міст російські вагони.

      Який вигляд мають російські потяги до Криму. 

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Крим.Реалії Кримський міст Анексія Криму Новини Криму
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