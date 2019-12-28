Навіщо Путіну залізниця до Криму: неочікувані відповіді експертів
У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – по Керченському мосту проклали залізницю з Російської Федерації. Однак, чи потрібна Володимира Путіну залізниця до півострова – дізнавались журналісти.
Також у випуску:
Як залізницю на Керченському мості оспівували в телевізорі.
Чи витримає міст російські вагони.
Який вигляд мають російські потяги до Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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