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      В Украине запустили сайт о земельной реформе

      34 Читати новину українською
      Рынок земли
      Рынок земли / pigua.info

      Кабинет министров Украины запустил информационный ресурс, который дает ответы на вопрос о земельной реформы в Украине.

      Об этом сообщили на официальном сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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      "Сайт информирует о составляющих земельной реформы, дает разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки", – сообщили в пресс-службе Министерства.

      Сайт щодо земельної реформи
      Скриншот с сайта по земельной реформе

      Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться:

      • В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.
      • В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.
      • Да, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.
      • В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

       ринок землі
      Цены на землю под мораторием / Инфографика 24 канала

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Сельское хозяйство Рынок земли
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