В Украине запустили сайт о земельной реформе

Кабинет министров Украины запустил информационный ресурс, который дает ответы на вопрос о земельной реформы в Украине.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читайте также: Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничение

"Сайт информирует о составляющих земельной реформы, дает разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки", – сообщили в пресс-службе Министерства.



Скриншот с сайта по земельной реформе

Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться:

В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

Да, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.

В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.



Цены на землю под мораторием / Инфографика 24 канала