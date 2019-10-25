В Україні запустили сайт про земельну реформу

Кабінет міністрів України запустив інформаційний ресурс, який надає відповіді на запитання щодо земельної реформи в Україні.

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Читайте також: Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження

"Сайт інформує про складові земельної реформи, надає роз’яснення для землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наводить цікаву статистику та містить корисні посилання", – повідомили у пресслужбі Міністерства.



Скріншот із сайту щодо земельної реформи

Що відомо про ринок землі в Україні і що може змінитись:

В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.

Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.