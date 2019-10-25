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      В Україні запустили сайт про земельну реформу

      290 Читать новость на русском
      Ринок землі
      Ринок землі / pigua.info

      Кабінет міністрів України запустив інформаційний ресурс, який надає відповіді на запитання щодо земельної реформи в Україні.

      Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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      "Сайт інформує про складові земельної реформи, надає роз’яснення для землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наводить цікаву статистику та містить корисні посилання", – повідомили у пресслужбі Міністерства.

      Сайт щодо земельної реформи
      Скріншот із сайту щодо земельної реформи

      Що відомо про ринок землі в Україні і що може змінитись:

      • В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.
      • В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.
      • Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.
      • Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.

       ринок землі
      Ціни на землю під мораторієм/ Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      20140
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Сільське господарство Кабінет Міністрів України
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