В Україні запустили сайт про земельну реформу
Кабінет міністрів України запустив інформаційний ресурс, який надає відповіді на запитання щодо земельної реформи в Україні.
Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Читайте також: Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
"Сайт інформує про складові земельної реформи, надає роз’яснення для землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наводить цікаву статистику та містить корисні посилання", – повідомили у пресслужбі Міністерства.
Скріншот із сайту щодо земельної реформи
Що відомо про ринок землі в Україні і що може змінитись:
- В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.
- В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.
- Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.
- Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі