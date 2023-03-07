Заметим, что взрывы на одном из белорусских аэродромов прогремели 26 февраля. Похоже, что после этого Лукашенко окончательно потерял здравый смысл, ведь 7 марта заявил, что найдет всех несогласных с режимом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.
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"Будет как в 1941-м"
Президент Беларуси решил не скрывать, что своими действиями он следует руководству Советского Союза во времена Второй мировой войны.
Я дал распоряжение несколько дней назад по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это урок. Они скрылись и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать,
– сказал он.
Собственно, Лукашенко также начал рассказывать о том, что были в Беларуси приспешники фашистов во время Второй мировой. И его одна из главных задач сейчас – вычислить и "вычистить из общества" всех, кто, очевидно, не поддерживает его режим.
А им я хочу сказать, чтобы они готовились – мы уже к ним идем. Наши ребята на пороге. Мы их вычислим всех. Вычистим прямо из нашего общества,
– добавил диктатор.
"Хлопок" в Мачулищах: что нужно знать
- В результате взрывов на одном из белорусских аэродромов был поврежден военно-транспортный самолет России. Об этом заявили BYPOL. Впоследствии стало известно, что речь идет о ДРЛС А-50.
- Ответственность за это взяли на себя белорусские партизаны. Они констатировали, что атаковали летательный аппарат с помощью беспилотников.
- Кроме того, 7 марта Лукашенко обвинил в этом украинскую Службу безопасности и руководство американского ЦРУ.
- Также, по словам маразматика, силовики его страны уже задержали "украинского террориста", который якобы к этому причастен.