Заметим, что взрывы на одном из белорусских аэродромов прогремели 26 февраля. Похоже, что после этого Лукашенко окончательно потерял здравый смысл, ведь 7 марта заявил, что найдет всех несогласных с режимом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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"Будет как в 1941-м"

Президент Беларуси решил не скрывать, что своими действиями он следует руководству Советского Союза во времена Второй мировой войны.

Я дал распоряжение несколько дней назад по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это урок. Они скрылись и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать,

– сказал он.

Собственно, Лукашенко также начал рассказывать о том, что были в Беларуси приспешники фашистов во время Второй мировой. И его одна из главных задач сейчас – вычислить и "вычистить из общества" всех, кто, очевидно, не поддерживает его режим.

А им я хочу сказать, чтобы они готовились – мы уже к ним идем. Наши ребята на пороге. Мы их вычислим всех. Вычистим прямо из нашего общества,

– добавил диктатор.

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