Секретарь СНБО Данилов заявил, что есть сложный вопрос, связанный с временно оккупированным Крымом. Путин захватил полуостров, ему надо зафиксировать эту ситуацию.

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По словам Данилова, для этого российскому президенту необходимо, чтобы Украина прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня.

Секретарь СНБО отметил, что воплотить свои желания Путин хочет путем внутренней дестабилизации в Украине.

С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две – три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте,

– заявил Данилов.

Если же России не удастся выполнить свою цель, как вариант страна-агрессор может использовать оружие. Однако Украина готова к этому.

"Россия добилась, чего хотела"

По словам Данилова, выдвинув требования к НАТО, Россия добилась, чего хотела. Страна-оккупантка получила возможность прямых переговоров с США.

Сейчас Россия фактически поставила ультиматум Штатам и другим странам Североатлантического альянса. Данилов подчеркнул, что стоит наблюдать, как будут развиваться события.

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