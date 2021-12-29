Теперь якобы обе ветки "Северного потока-2" готовы к эксплуатации. Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Интересно "Северный поток-2" не может быть коммерческим проектом, – МИД Германии
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В России заявили, что газопровод "Северный поток-2" полностью готов к запуску. "Газпром" заполнил голубым топливом вторую ветку газопровода.
Источник:"РИА Новости"
Теперь якобы обе ветки "Северного потока-2" готовы к эксплуатации. Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Интересно "Северный поток-2" не может быть коммерческим проектом, – МИД Германии
Дополняем новость...