Соответствующее заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. По словам политика, доказательства этого Европа уже увидела.
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Последние несколько лет в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2",
– заметила Бербок.
"Не отвечает нормам Евросоюза"
- Бербок отметила, что "Северный поток-2" не соответствует нормам Евросоюза. Поэтому газопровод не могут одобрить.
- По словам Бербок, к энергетическим проектам следует применять Европейское право в области энергетики.
- Сертификацию "Северного потока-2" приостановили еще в ноябре. Она снова стартует, если компания проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.
Переговоры США и Германии
- В Госдепе США заявили о проведенных переговорах с новоизбранным правительством Германии.
- Ключевым был вопрос скандального газопровода "Северный поток-2".
- Германия подчеркнула, что поддержит Украину в случае новой агрессии. В частности, речь может идти об остановке "Северного потока-2".
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