Відповідну заяву зробила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. За словами політикині, докази цього Європа вже побачила.

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Останні кілька років у Європі прояснили, яку геостратегічну роль відіграє "Північний потік-2",

– зауважила Бербок.

"Не відповідає нормам Євросоюзу"

Бербок зауважила, що наразі "Північний потік-2" не відповідає нормам Євросоюзу. Тому наразі газопровід не можуть схвалити.

За словами Бербок, до енергетичних проєктів слід застосовувати Європейське право у галузі енергетики.

Сертифікацію "Північного потоку-2" призупинили ще у листопаді. Вона знову стартує, якщо компанія проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

Переговори США та Німеччини

У Держдепі США заявили про проведені перемовини з новообраним урядом Німеччини.

Ключовим було питання скандального газопроводу "Північний потік-2".

Німеччина наголосила, що підтримає Україну у разі нової російської агресії. Зокрема, може мовитися про зупинку "Північного потоку-2".

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