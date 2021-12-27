Пресслужба Білого дому повідомила, що у бюджеті передбачені фінанси на стримування Росії. Водночас санкцій проти скандального "Північного потоку-2" там нема. Проте документ передбачає виділення Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги.
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У Білому домі повідомили, що загалом гроші з бюджету витратять на програми з:
- оборони;
- військового будівництва;
- енергетичної безпеки;
- сфери розвідки.
Також закон визначає підвищення базової заробітної плати військовослужбовців та інші повноваження, що стосуються Збройних сил США.
Заява Держдепу
- У грудні 2021 року Держдеп повідомив, що США провели перемовини з новообраним урядом Німеччини. Темою став газопровід "Північний потік-2".
- Німеччина запевнила Штати, що підтримає Україну у разі нової російської агресії. Зокрема, як варіант розглядають зупинку газопроводу.
- Тим часом сертифікація газогону наразі зупинена. Країна-агресорка має провести реорганізацію відповідно до німецького законодавства.
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