Пресслужба Білого дому повідомила, що у бюджеті передбачені фінанси на стримування Росії. Водночас санкцій проти скандального "Північного потоку-2" там нема. Проте документ передбачає виділення Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги.

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У Білому домі повідомили, що загалом гроші з бюджету витратять на програми з:

оборони;

військового будівництва;

енергетичної безпеки;

сфери розвідки.

Також закон визначає підвищення базової заробітної плати військовослужбовців та інші повноваження, що стосуються Збройних сил США.

Заява Держдепу

У грудні 2021 року Держдеп повідомив, що США провели перемовини з новообраним урядом Німеччини. Темою став газопровід "Північний потік-2".

Німеччина запевнила Штати, що підтримає Україну у разі нової російської агресії. Зокрема, як варіант розглядають зупинку газопроводу.

Тим часом сертифікація газогону наразі зупинена. Країна-агресорка має провести реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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