Пресс-служба Белого дома сообщила, что в бюджете предусмотрены финансы на сдерживание России. В то же время санкций против скандального "Северного потока-2" там нет. Однако документ предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи.

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В Белом доме сообщили, что в целом деньги из бюджета потратят на программы по:

обороне;

военному строительству;

энергетической безопасности;

в сфере разведки.

Закон определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих и другие полномочия, касающиеся Вооруженных сил США.

Заявления Госдепа

В декабре 2021 года Госдеп сообщил, что США провели переговоры с новоизбранным правительством Германии. Темой стал газопровод "Северный поток-2".

Германия заверила Штаты, что поддержит Украину в случае новой российской агрессии. В частности, как вариант рассматривают остановку газопровода.

Между тем сертификация газопровода пока остановлена. Страна-агрессор должна провести реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

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