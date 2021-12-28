Українська сторона ні разу не чула про компроміс від американських партнерів, коли мовилось про Україну та Росію. Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

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Вона вважає, що в України останнім часом є відповідні підписані документи зі США, де закріплена підтримка України, розвиток її оборонної та економічної спроможностей, тому це "не просто слова".

США не зменшують обсяг підтримки, – Маркарова

За словами Маркарової, не було жодних розмов щодо того, щоб зменшити обсяг підтримки. Також не мовиться і про зменшення кількості військових навчань поблизу Росії та відмову від стратегічної авіації під час цих тренувань.

Сполучені Штати й Україна шукають дипломатичне розв'язання проблеми, однак ми чітко розуміємо, хто у цій ситуації агресор і чий суверенітет потрібно захищати,

– наголосила вона.

Пані посол зауважила, що рішення не запроваджувати додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку-2" не зовсім є компромісом. "Ми працюємо над тим, щоб санкції проти російського газопроводу розширювалися, поглиблювалися і включали також (компанію – 24 канал) Nord Stream AG", – додала вона.

Зауважте! Пані посол України в США впевнена, що тези про компроміс США та Росії, зокрема у пункті про "фінляндизацію" України, лише даремно поширюють паніку серед українців.

Останні заяви Маркарової: головне

Пані посол України в США заявила, що ніхто не знає, що очікувати від скупчення військ Росії біля українського кордону. Водночас у Києві та Вашингтоні точно знають, як стримати країну-агресорку.

Штати разом із Заходом активно працюють над дипломатичним шляхом стримування Росії. Мовляв, самій Росії про декілька варіантів розвитку подій.

Україна запропонувала партнерам варіанти для стримування російської агресії. Він передбачає політичний, економічний та безпековий компоненти.

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