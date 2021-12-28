Маркарова назвала стримувальні заходи щодо Росії

Відповідь на питання про подальші плани Кремля знає лише одна людина – Володимир Путін. Про це Оксана Маркарова заявила в інтерв'ю.

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Перші стримувальні заходи – це політичні сигнали. Дипломатка наголосила, що сигнали США спрямовані на те, щоб чітко показати Росії, що Білий дім підтримує суверенітет України, попри будь-які ультиматуми.

Американська адміністрація наразі провадить активну роботу з об'єднання трансатлантичної спільноти перед загрозою нової хвилі агресії Росії проти України,

– сказала Маркарова.

Другі заходи мають економічний характер. Американський президент Джо Байден публічно і прямо дав зрозуміти російському колезі Володимиру Путіну наслідки ескалації. Пані посол наголосила, що проти Кремля можуть запровадити нові потужні санкції.

Треті заходи – це розбудова оборонних та економічних спроможностей України, надання їй летальної зброї.

Світ працює над дипломатичним стримуванням

Маркарова зазначила, що наразі Україна та світ працюють над варіантом "А", тобто дипломатичним стримуванням.

Щоб нам не довелося переходити до варіанта "Б", до якого також усі активно готуються,

– зазначила пані посол.

Росія може напасти на Україну: коротко

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія стягнула до наших кордонів близько 122 тисячі військових.

Раніше українська розвідка попереджала, що напад може відбутися у січні – лютому 2022 року.

США пригрозили Росії санкціями, яких ті "ніколи не бачили". Однак їх введуть лише у разі нападу на Україну.

Водночас у Кремлі традиційно кажуть, що ніякого нападу не готують. Ба більше, вони бідкаються через нібито загрозу НАТО.

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