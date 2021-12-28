Маркарова назвала сдерживающие меры в отношении России

Ответ на вопрос о дальнейших планах Кремля знает только один человек – Владимир Путин. Об этом Оксана Маркарова заявила в интервью.

К теме "Ситуация серьезная": Польша не исключает масштабную эскалацию со стороны России

Первые сдерживающие меры – это политические сигналы. Дипломатка подчеркнула, что сигналы США направлены на то, чтобы четко показать России, что Белый дом поддерживает суверенитет Украины, несмотря на любые ультиматумы.

Американская администрация сейчас проводит активную работу по объединению трансатлантического сообщества перед угрозой новой волны агрессии России против Украины,

– сказала Маркарова.

Вторые меры носят экономический характер. Американский президент Джо Байден публично и прямо дал понять российскому коллеге Владимиру Путину последствия эскалации. Госпожа посол подчеркнула, что против Кремля могут ввести новые мощные санкции.

Третьи меры – это развитие оборонных и экономических возможностей Украины, предоставление ей летального оружия.

Мир работает над дипломатическим сдерживанием

Маркарова отметила, что сейчас Украина и мир работают над вариантом "А", то есть дипломатическим сдерживанием.

Чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому также все активно готовятся,

– отметила госпожа посол.

Россия может напасть на Украину: коротко

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия стянула к нашим границам около 122 тысяч военных.

Ранее украинская разведка предупреждала, что нападение может произойти в январе – феврале 2022 года.

США пригрозили России санкциями, которых та "никогда не видела". Однако их введут только в случае нападения на Украину.

В то же время в Кремле традиционно говорят, что никакого нападения не готовят. Более того, они жалуются из-за якобы угрозы НАТО.

Это может вас заинтересовать – украинцам нужно сплотиться из-за возможного нападения России: смотрите видео