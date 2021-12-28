Сполучені Штати Америки хочуть сфокусуватися на варіанті "А". Про це розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова.
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Маркарова: Війна не є бажаним сценарієм
За її словами, для США і всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій.
Водночас є розуміння, що існує загроза українському суверенітету, і США не готові ним поступатися,
– наголосила Маркарова.
Вона пояснила, що і Україна, і США працюють над дипломатичним варіантом "А", щоб не переходити до варіанту "Б". Це дають зрозуміти Росії.
Позиція США щодо України: останні заяви
- У Вашингтоні заявили, що якщо Росія агресуватиме, то США Україні нададуть оперативні розвіддані.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з американськими політиками ситуацію на Донбасі та біля кордонів України.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Захід готовий допомогти нашій держав, якщо буде ескалація.
- У Сенаті США виступили на підтримку Києва. Там запропонували ухвалити резолюцію щодо безпеки України.
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