Соединенные Штаты Америки хотят сфокусироваться на варианте "А". Об этом рассказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Маркарова: война не является желанным сценарием

По ее словам, для США и всего цивилизованного мира война не является желанным сценарием развития событий.

В то же время есть понимание, что существует угроза украинскому суверенитету, и США не готовы им уступать,
– подчеркнула Маркарова.

Она пояснила, что и Украина, и США работают над дипломатическим вариантом "А", чтобы не переходить к варианту "Б". Это дают понять России.

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