Предусматривающие меры по сдерживанию России

Первый уровень – политическое сдерживание. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью.

Важно Они здесь никогда не победят, – Данилов о возможном вторжении российских войск

Второй компонент предполагает экономическое сдерживание. Маркарова подчеркнула необходимость обсуждения конкретных экономических ограничений. Они повысят цену, которую заплатит президент России Владимир Путин в случае атаки на Украину.

Третий компонент – сдерживание России в измерениях безопасности и обороны. Это означает дополнительную поддержку расширения оборонных возможностей Украины.

Украина никогда никого не атаковала. Мы не планировали никаких наступлений. Мы не собирались проводить никаких военных наступательных операций. Мы мирная страна отличных производителей, стартаперов и предпринимателей. Мы стремимся только к дипломатическим решениям,

– заверила посол.

В то же время она подчеркнула, что украинцы будут решительно защищать свою Родину от агрессора.

Маркарова также поблагодарила Вашингтон за активную поддержку Украины. Чиновница подчеркнула, что Россия не только сосредоточила военные силы у наших границ, но и усилила кампанию дезинформации. Кроме того, Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы подорвать Украину изнутри.

Что известно о вероятном наступлении России

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, у границ Украины есть более 94 тысяч российских военных. Они могут пойти в наступление уже в январе 2022 года.

В то же время глава Минобороны уверяет, что вторжение в Украину – это только один из возможных сценариев действий России. Однако он не обязателен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что следует как можно скорее сформировать силы территориальной обороны.

В Кремле традиционно опровергают информацию о нападении. Более того, российские политики говорят, что это Украина "стягивает войска" к временно оккупированному Донбассу.

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