Украинская сторона ни разу не слышала о компромиссе от американских партнеров, когда речь шла об Украине и России. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Она считает, что у Украины в последнее время есть соответствующие подписанные документы с США, где закреплена поддержка Украины, развитие ее оборонной и экономической возможностей, поэтому это "не просто слова".

США не уменьшают объем поддержки, – Маркарова

По словам Маркаровой, не было никаких разговоров относительно того, чтобы уменьшить объем поддержки. Также не говорится и об уменьшении количества военных учений вблизи России и отказе от стратегической авиации во время этих тренировок.

Соединенные Штаты и Украина ищут дипломатическое решение проблемы, однако мы четко понимаем, кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать,

– подчеркнула она.

Госпожа посол отметила, что решение не вводить дополнительных санкций против российского газопровода "Северного потока-2" не совсем является компромиссом. "Мы работаем над тем, чтобы санкции против российского газопровода расширялись, углублялись и включали также (компанию – 24 канал) Nord Stream AG", – добавила она.

Заметьте! Госпожа посол Украины в США уверена, что тезисы о компромиссе США и России, в частности в пункте о "финляндизации" Украины, только зря распространяют панику среди украинцев.

Последние заявления Маркаровой: главное

Госпожа посол Украины в США заявила, что никто не знает, что ожидать от скопления войск России возле украинской границы. В то же время в Киеве и Вашингтоне точно знают, как сдержать страну-агрессора.

Штаты вместе с Западом активно работают над дипломатическим путем сдерживания России. Озвучивали самой России о нескольких вариантах развития событий.

Украина предложила партнерам варианты для сдерживания российской агрессии. Он предусматривает политический, экономический и безопасностный компоненты.

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