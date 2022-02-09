Об этом Кулеба сказал на брифинге по итогам визита в Киев и Москву президента Франции Эммануэля Макрона.

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Украинский министр подчеркнул, что Запад проделал огромную работу в вопросе сдерживания агрессия России против Украины.

Самолеты с помощью ежедневно прибывают в Украину. Пакет санкций сформирован, он лежит на столе и Москва знает, что это ударит практически. Задача по сдерживанию агрессии выполнена. Но переговоры продолжаются,

– сказал Кулеба.

Он также подвел итоги визита президента Франции в Украину. Глава МИД Украины назвал разговор между президентами очень конкретным и заверил, что никаких "измен" не произошло. Кулеба назвал "недопустимой" ситуацию, в которой Украину могут склонять к какому-то решению методом ультиматумов.

По его мнению, Макрон очень "глубоко разобрался" во всех нюансах ситуации на Донбассе и минского процесса.

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Кулеба отреагировал на слова Макрона о том, что в ближайшие дни будут "критическими" по риску вторжения войск РФ в Украину.

"Он, как опытный политик, безусловно, имеет свои ощущения ситуации после разговоров с президентами Путиным и Зеленским. Но сейчас не нужно категорически привязываться к календарным вещам... Нужно работать. Нам, напомню, обещали войну в конце декабря, потом в середине января, потом в конце января, потом в начале февраля. Мы все еще, слава Богу, находимся в дипломатическом процессе", – сказал глава МИД.

Кулеба подвел итоги визита Макрона в Украину: смотрите видео

Итоги визита Макрона в Украину

Макрон посетил украинскую столицу 8 февраля. Это первый визит главы Франции в Украину за последние 24 года. Во время встречи Владимира Зеленского с французским коллегой стороны договорились расширить свое сотрудничество. Как следствие – были подписаны ряд соглашений, в частности:

финансирование и поставки в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро,

поставка пожарно-спасательной техники для ГСЧС,

строительства патрульных катеров для ГНСУ, на что предусмотрено отдельное финансирование.

В то же время 7 февраля Макрон встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры длились 6 часов. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и "гарантии безопасности", которых требует Россия.

Брифинг президентов Зеленского и Макрона: смотрите видео