Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Сейчас Вооруженные Силы Украины готовы к широкомасштабному наступлению России значительно лучше, чем это было раньше.

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По словам Яроша, очень важно, чтобы к противостоянию агрессии было готово украинское общество и в первую очередь политическое руководство страны. Если такая готовность будет и не возникнет дестабилизационных факторов, которые могут расшатать это единство, то отразить наступление вполне возможно.

Мы способны отразить любое наступление России, включая марионеточные войска Лукашенко,

– заявил командующий Украинской добровольческой армии.

Справка. Александр Лукашенко выступил с военными угрозами в отношении Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Минск готов пойти на совместные с Москвой военные действия.

Как добавил Ярош, Путину и Лукашенко не стоит терять бдительность, ведь если войну будут вести на территории Украины, то она перекинется в Россию и Беларусь.

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