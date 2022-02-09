Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. Зараз Збройні сили України готові до широкомасштабного наступу Росії значно краще, аніж це було раніше.

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За словами Яроша, дуже важливо, аби до протистояння агресії було готове українське суспільство та першочергово політичне керівництво країни. Якщо така готовність буде та не виникне дестабілізаційних факторів, які можуть розхитати цю єдність, то відбити наступ цілком можливо.

Ми здатні відбити будь-який наступ Росії, включно з маріонетковими військами Лукашенка,

– заявив командувач Української добровольчої армії.

Довідка. Олександр Лукашенко виступив з військовими погрозами щодо України. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Мінськ готовий піти на спільні з Москвою військові дії.

Як додав Ярош, Путіну та Лукашенку не варто втрачати пильності, адже якщо війну вестимуть на території України, то вона перекинеться й у Росію та Білорусь.

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