Відповідну інформацію про ставлення Зеленського до можливого повномасштабного нападу Москви видання повідомляє з посиланням на джерела, знайомі з його думкою з цього приводу.

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Позиція Зеленського щодо можливої атаки Кремля

У публікації йдеться про те, що українського лідера більше турбують застереження з приводу подальшої російської агресії, які лунають із США та інших країн Заходу. Президент переконаний, що вони негативно впливають на ситуацію в країні.

Зеленський вважає, що вторгнення малоймовірне. Він побоюється, що жахливі публічні попередження США про можливе вторгнення йдуть на користь зусиллям Росії,

– пише видання.

Зокрема, главу держави лякає можливість дестабілізації України та її економіки.

Журналісти звернулися з цього приводу до речника українського президента Сергія Никифорова, однак він відмовився коментувати цю інформацію.

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