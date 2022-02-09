Цю думку підтримали близько 60% жителів Європи. Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародної політики (ECFR) в семи країнах.

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Половина респондентів вважають, що захищати Україну мають США, Німеччина та Франція. Щоправда, опитані в Німеччині, Італії, Польщі та Румунії віддали б перевагу відповіді щодо НАТО, а у Фінляндії, Франції та Швеції – щодо Євросоюзу.

Путін буде здивований

На думку фахівців ECFR, президент Росії Володимир Путін може здивуватися, скільки європейців готові захищати Україну.

У Польщі близько 65% вважають, що країна має втрутитися у разі ескалації.

у Швеції – 43%,

у Німеччині – 37%,

у Фінляндії – кожен п'ятий.

Чи готові в ЄС до напливу біженців

У респондентів також запитали, чи готові вони миритися з можливими наслідками такої солідарності для економіки. Наприклад, з високими цінами на енергоносії, напливом біженців, загрозою фізичного нападу або кібератак.

Найменше до цього готові жителі Німеччини та Франції. У жителів Польщі, Румунії та Швеції така перспектива не викликає багато побоювань.

Загроза нападу Росії: останні новини

Станом на 8 лютого Росія досі не відводить війська від українського кордону. Крім того, агресор стягує сили до Білорусі. Кажуть, що для навчань "Союзна рішучість-2022".

У Пентагоні констатували, що не мають точних даних про наступ на Україну, бо "важко вгадати, що у голові у Путіна".

Натомість генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик вторгнення Росії в Україну підвищується.

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