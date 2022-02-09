Соответствующую информацию об отношении Зеленского к возможному полномасштабному нападению Москвы издание сообщает со ссылкой на источники, знакомые с его мнением на этот счет.

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Позиция Зеленского относительно возможной атаки Кремля

В публикации говорится, что украинского лидера больше беспокоят предостережения относительно дальнейшей российской агрессии, которые звучат из США и других стран Запада. Президент убежден, что они оказывают негативное влияние на ситуацию в стране.

Зеленский считает, что вторжение маловероятно. Он опасается, что ужасные публичные предупреждения США о возможном вторжении идут на пользу усилиям России,

– пишет издание.

В частности, главу государства пугает возможность дестабилизации Украины и ее экономики.

Журналисты обратились по этому поводу к представителю украинского президента Сергею Никифорову, однако он отказался комментировать эту информацию.

Угроза вторжения России в Украину: что известно

Запад уже несколько месяцев предупреждает, что Россия может пойти на новое масштабное вторжение в Украину.

Его не считают неотвратимым, однако российские войска возле украинских границ, в оккупированном Крыму, и даже в Беларуси вызывают беспокойство.

В Украине концентрацию войск государства-агрессора считают недостаточной для наступления на Украину. Правительство и президент призывают людей не паниковать, а Запад не преувеличивать угрозу.

В Минобороны уверяют, что украинская армия сильная, поэтому готова к возможной атаке России.

Кроме того, почти каждый день в Украину поступает военная помощь от партнеров. Более того – и США, и ЕС разработали пакет жестких санкций против Москвы. Их применят в случае если Кремль решит идти в атаку.

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