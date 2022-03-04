Вражеские группировки оккупантов, превосходящие по численности, пытаются прорвать оборону города.

Важно Россияне пытаются удержать кольцо вокруг Мариуполя

Задача удержать Мариуполь – сверхважная, ведь это последний город, который не дает России сухопутный коридор в Крым, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что противник пытается с помощью шести БТРг удержать кольцо вокруг Мариуполя. У них есть потери, но группировку пополняют, завозя воинов России на станцию ​​Иловайск.

Мариуполь, как отмечал мэр Вадим Бойченко, находится на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты постоянно обстреливают город, в результате чего там нет тепла, воды и света, а также разрушается инфраструктура.