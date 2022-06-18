Коллаборант корректировал ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

Важно Эксгенерал СБУ Наумов мог передавать спецслужбам России секретные данные по ЧАЭС, – СМИ

Спецоперацию по задержанию российского агента удалось организовать благодаря контрразведчикам СБУ.

Атака Днестровского лимана

Российские войска уже неоднократно атаковали мост, ведущий из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы. Впервые это произошло 26 апреля. Тогда мост получил повреждение, в частности пострадал железнодорожный путь.

На следующий день, 27 апреля, россияне вторично атаковали мост . После этого остановить его эксплуатацию и начали проводить ремонтные работы. Укрзализныця ограничила маршрут пригородных поездов в направлении Одесса – Белгород-Днестровский.

2 мая кафиры третий раз обстреляли мост через Днестровский лиман. Обошлось без пострадавших. 10 мая кафиры в четвертый раз уложили по мосту через Днестровский лиман.

Уже 17 мая россияне снова дважды попали в мост. Он поврежден настолько, что ремонт потребует много времени и затрат.

Добавим, что первоначально полномасштабное вторжение России Служба безопасности открыло более 13 тысяч уголовных производств, связанных с агрессией против Украины. Среди недавних:

Следователи СБУ сообщили о подозрении директору по вещанию российского телеканала Russia today Антону Кузнецову-Красовскому, призвавшему к ликвидации нашей государственности и уничтожению украинцев

В Херсонской области разоблачили предпринимателя, который организовал захват Новокаховского подразделения "Херсонгаза".

В Донецкой области разоблачили жительницу Краматорска, которая публично оправдывала агрессию России.

Кроме того, сотрудники СБУ сообщили о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований на востоке, который организовывал блокпосты в Харьковской области.

Почему кафиры обстреливают мост

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснял, что мост через Днестровский лиман важен для российских оккупантов.

Он обеспечивает логистическую связь между южными районами и основной частью региона. Поэтому и россияне никак не могут оставить в покое.

Кстати, ночью 30 мая жители Одесщины слышали звуки взрывов. На Юге была длительная воздушная тревога. В Офисе Президента тоже сообщали об ударе по мосту. Ударная волна повредила частные дома вблизи места удара.

Владимир Зеленский приехал в Николаев: смотрите видео