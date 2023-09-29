В пресс-службе Нацполиции сообщили, что злоумышленники организовали фишинговые "колл-центры". Трем организаторам и пяти исполнителям сообщили о подозрении в участии в преступной организации и мошенничестве.

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В рамках международного сотрудничества украинские правоохранители вместе с Национальным агентством по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чешской Республики провели масштабную спецоперацию по задержанию участников преступной организации,

– говорится в сообщении.



Трем организаторам доложено о подозрении / Фото Нацполиции

Сколько успели "заработать" мошенники

По данным следствия, преступная группировка действовала на территории Украины с 2021 года. Его участники использовали фишинг и присваивали средства со счетов граждан Чехии, Польши и других стран ЕС. Только с февраля 2023 года организаторы с использованием платежных систем, криптогаманцев и незаконных обменных пунктов получили прибыли почти на 1 миллион долларов .

Следствие установило, что организаторы привлекли к противоправной деятельности более 40 человек в разных регионах Украины. При этом каждый из членов организации имел четко определенный перечень обязанностей: так называемые "кодеры" создали, обновляли, поддерживали и совершенствовали работу телеграмм-ботов и фишинговых ресурсов, а также обеспечивали анонимность сообщников в интернете, предоставляли консультации по маскировке преступной деятельности.



Для масштабирования схемы организаторы привлекли "воркеров" / Фото Нацполиции

Как действовала мошенническая схема

Своих "жертв" выбирали на чешских торговых интернет-площадках. Так называемые "воркеры" вели переписку с продавцами разных товаров.

А дальше, договорившись об условиях купли-продажи, они просили своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам, имитирующим страницы онлайн-сервисов для оплаты товаров или услуг. Получив от потерпевших данные их банковских карт, подозреваемые осуществляли перевод средств на подконтрольные организаторам банковские карты.

27 сентября украинские правоохранители совместно с коллегами из Чешской Республики провели 29 одновременных обысков на территории Киева, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской, Полтавской и Черниговской областей. В результате изъяли около 60 ноутбуков, компьютерную технику, десятки мобильных телефонов, 75 тысяч долларов США, банковские и сим-карты, 6 автомобилей и рабочие записи.



Одновременно правоохранители провели 29 обысков по разным адресам / Фото Нацполиции

Что угрожает злоумышленникам

Следователи расследуют уголовное производство по части 1 и 2 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и по части 4 и 5 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Трое организаторов и пять исполнителей задержаны и сообщили им о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер,

– сообщили в Нацполиции.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отмечают, что в настоящее время все еще продолжаются следственные действия для оглашения подозрения другим участникам преступной организации.