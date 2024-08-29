Павла Дурова задержали сразу после его выхода из частного самолета. Его обвинили в том, что он не удалял незаконный контент и не взаимодействовал с правоохранительными органами в ходе расследования по торговле наркотиками, детской порнографии и мошенничества.

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Возлюбленная Дурова обнародовала его местонахождение

По информации издания, на борту была россиянка Юлия Вавилова, которую называют избранницей Дурова. 24-летняя девушка из России проживает в Дубае и сопровождала его во время напряженного тура по странам, включая Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.

Юлия разместила все геолокации в социальные сети, фактически сообщив французским властям о прибытии Дурова в Париж. Правоохранителям оставалось только дождаться его приземления.

Это заставило сторонников теории заговора предположить, что Вавилова является агентом Моссада, который выполняет миссию "медовой ловушки", чтобы доставить его (Дурова – 24 Канал) в руки западных спецслужб,

– пишет издание.

В результате предоставление правоохранительным органам доступа к Telegram позволит им получить информацию, которая может быть крайне важной для отслеживания преступников – от террористов до мелких грабителей.