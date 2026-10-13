Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление австрийских правоохранительных органов.

Почему Ткача задержали в Вене?

По информации прокуратуры, основанием для действий силовиков стали показания свидетелей. Очевидцы сообщили о трех мужчинах, которые в одно и то же время вели наблюдение за одним и тем же местом в городе.

Исходя из одинакового характера действий, прокуроры предположили, что эти лица являются членами одной группы, после чего был выдан ордер на задержание. В результате полиция арестовала журналиста-расследователя Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко, который находился с ним в одном автомобиле.

Впоследствии обоих украинских журналистов освободили без предъявления обвинений.

На момент арестов не было известно, что подозреваемыми являются украинский журналист-расследователь и оператор. Аресты никоим образом не связаны с профессиональной деятельностью двух мужчин,

– подчеркнули в заявлении ведомства.

Подробности инцидента и предыстория

Австрийские правоохранители также отметили, что ранее по этому делу задержали еще двух украинцев по подозрению в шпионаже, которых считают вероятными представителями военной разведки.

Напомним, ранее мы сообщали, что вВо Вене задержали журналиста-расследователя "Украинской правды" ли Михаила Ткача и его коллегу Ярослава Бондаренко во время выполнения редакционного задания, связанного с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Известно, что к освобождению украинских журналистов присоединились МИД и консульство.

во время задержания в Вене Ткач рассказал, что вооруженные силовики в масках разбили окна автомобиля, направили оружие на журналистов и силой вытащили их из машины. Несмотря на объяснения Ткача, что он журналист, один из правоохранителей прижал его коленом к земле и приказал молчать.

По словам журналиста, первые 40 минут они не понимали, что их задерживает полиция, поскольку у силовиков не было опознавательных знаков и они не объясняли своих действий. В отделении Ткача поместили в отдельную камеру, а затем допросили. Во время разбивания стекла осколки ранили оператора Ярослава Бондаренко в лицо.